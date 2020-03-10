Фирма Levikom продолжает настаивать на уголовном преследовании Катри Райк

В заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией 16 января участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, глава отдела связи Тыну Нирк и гендиректор департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк, заседание проводилось в связи с заявлением Levikom Eesti OÜ, касавшимся конкурса на распределение разрешений на 5G.

По сообщению Levikom, протокол заседания специальной комиссии по борьбе с коррупцией был обнародован 27 января, при ознакомлении с ним выяснилось, что в нем не опубликован подлинный текст выступлений на заседании — произвольно искажены формулировки или важные высказывания вовсе исключены. По мнению предприятия, подобное изменение формулировок и их избирательное отражение в протоколе является попыткой скрыть связанные с выдачей разрешений на 5G коррупционные и указывающие на картельное соглашение действия. Поэтому Levikom 18 февраля обратился с прокуратуру с жалобой на преступление и просьбой возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом. 26 февраля прокуратура решила не возбуждать уголовное дело.