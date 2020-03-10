Израиль ввел обязательный карантин для всех прибывающих в страну

«Это тяжелое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего», – заявил в видеообращении премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

До этого в Израиле действовала обязательная самоизоляция на 14 дней для всех прибывающих из Китая, включая Гонконг и Макао, Сингапура, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии. На карантине находились около 22 тысяч израильтян.

Израиль также хотел внести в список несколько штатов США, но, столкнувшись с протестами американской администрации, решил ввести карантин для приезжих из любых стран мира, пишет Haaretz.

Для граждан Израиля решение вступило в силу с 9 марта. Для иностранных граждан вступит через 72 часа. При этом они должны доказать, что им есть где провести в изоляции две недели карантина. Министр здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов добавил, что режим карантина не распространен на тех, кто уже въехал на территорию страны. Исключение коснется людей с признаками вирусного заболевания: высокой температурой, кашлем или затрудненным дыханием.

За несоблюдение карантина грозит уголовная ответственность со сроком наказания до семи лет лишения свободы. Уже возбуждено девять уголовных дел.

Введение карантина для всех возвращающихся из-за границы обсуждалось правительством и Минздравом Израиля в течение двух дней, отмечает NEWSru Israel. В Минздраве предупреждали, что если отложить тотальный карантин для приезжающих, это приведет к тому, что уже через неделю число заболевших резко увеличится.

Минздрав опубликовал инструкции для иностранных туристов, уже находящихся в Израиле или только планирующих поездку. В документе говорится, что первым будет дано время, чтобы в ближайшие дни спокойно выехать из страны. До отъезда следует соблюдать следующие правила: при появлении признаков болезни следует немедленно позвонить в службу скорой помощи «Маген Давид Адом», строго соблюдать правила личной гигиены, избегать мест скопления народа; запрещено выезжать из Израиля в соседние страны и возвращаться после визита в Израиль; нужно фиксировать все посещенные места.

Объединение владельцев отелей сообщило, что в связи со вспышкой коронавируса и практически полной остановкой туризма четыре тысячи работников гостиничной отрасли отправлены в неоплачиваемый отпуск. Основной удар пришелся на отели Гуш-Дана, Иерусалима, Нетании и Тверии.

В стране введен полный запрет на проведение массовых мероприятий и собраний с участием более пяти тысяч человек, отменены все массовые мероприятия и шествия, приуроченные к празднику Пурим. С 9 марта запрещен проезд стоя в междугородних автобусах. Во всех автобусах запрещено сидеть на креслах первого ряда, чтобы снизить угрозу заражения водителей.

Также введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Решено прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

Авиакомпании Alitalia, Iberia, Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air), Air France, Wizz Air, Ryanair отменяют рейсы в Израиль из-за введеных в стране антикоронавирусных мер.

По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей. В 500 миллионов шекелей оценивается двухнедельный карантин 70 тысяч израильтян. В 1,9 миллиарда шекелей обойдется сокращение экспорта хайтек-продукции и услуг в сфере высоких технологий, и еще в 2 миллиарда - ущерб промышленному экспорту и сокращение потребления.