Нетрезвый болельщик чуть не сорвал Королевский лыжный марафон

Норвежская полиция сообщает, что во время женского марафона были выдворены 20 несовершеннолетних лиц в состоянии алкогольного опьянения. 17-летний парень был арестован за то, что ударил в лицо другого человека. Один сильно выпивший человек даже выбежал на трассу, чем помешал лыжницам.

«Нас чуть не сбили с ног. Нам пришлось изменить направление движения, когда мы увидели, как он выбегает. Всё могло закончиться очень плохо. Нам повезло, что всё прошло хорошо. Очень глупо, что такие вещи происходят. Такого быть не должно», — приводит слова норвежки Хейди Венг Dagbladet.