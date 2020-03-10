Автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка

«По первоначальным данным, в 7.30 в Нарве на улице Герасимова мужчина 43 лет, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнему пешеходу. В результате автомобиль наехал на мальчика, которого доставили в больницу», - сообщил Rus.Postimees комиссар патрульной службы Нарвского отделения Эдгар Кесватера.

Точные причины происшествия установят в ходе производства. Водитель был трезв, у него есть право на управление транспортным средством соответствующей категории.

«При приближении к пешеходному переходу водителям следует считаться с тем, что на дорогу может ступить пешеход, и сбавить скорость, чтобы была возможность вовремя отреагировать и затормозить. Управляя автомобилем, внимание водителя должно быть направлено на происходящее на дороге, а не на телефон, социальные сети или другие сторонние действия, - отмечает Кесватера. - Помните, что дети в силу возраста, роста, физического развития, воспринимают окружающее не так, как взрослые люди. Водители должны уважительно относится ко всем участникам дорожного движения, но особенно к юным и пожилым пешеходам».

В начале этого года на территории, относящейся к Нарвскому отделению полиции, по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошло вдвое больше ДТП - если в прошлом году на начало марта было пять ДТП, в которых пострадало шесть человек, то в этом году, учитывая сегодняшнее происшествие, таких ДТП уже десять, в них пострадало 14 человек. Из них большинство, восемь пострадавших – пешеходы.

Пешеход всегда является самой незащищенной стороной и поэтому полиция просит всех пешеходов сделать все от себя зависящее, чтобы уберечься от возможного ДТП. Перед пересечением дороги всегда надо остановиться, убедиться, что переходить дорогу безопасно – водители в обоих направлениях движения видят вас, останавливаются и пропускают, и только после этого можно переходить дорогу. Дорогу следует переходить в предназначенном для этого месте.