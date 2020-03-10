Куда еще? Цены на квартиры в Таллинне опять выросли, и активность не уменьшается

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер утверждает, что люди в основном предпочитают новые квартиры, а это также влияет на их цену.

«Разница между ценами новые и старые квартиры похожа на пружину, которая то сжимается, то разжимается. Если несколько лет назад старые квартиры находились примерно в том же ценовом диапазоне, что и новые, то теперь разрыв между ними увеличился. Разница в цене между совершенно новой и приличной старой квартирой, находящимися в том же районе, составляет 25-30 процентов в пользу первой, и это также совершенно нормальный баланс», - отметил Вахтер.

«Растущий спрос на новые квартиры быстро изменяет столичный пейзаж. В районе ипподрома возводятся новые высотные здания, а после завершения строительства Рейди-теэ исчезают пустовавшие некогда площади, а это тоже стоит денег. Также началась активная деятельность строительных компаний рядом с Батарейной крепостью и Старым портом. Таллинн большими шагами движется к морю», - сказал Вахтер.

В феврале в Таллинне было заключено 1128 сделок купли-продажи недвижимости, что на сто больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале в Таллинне было продано 831 квартир, что на 12 процентов больше, чем в январе, и на 18,5 процента больше, чем в феврале прошлого года. Средняя цена квадратного метра выросла на 3,4 процента и достигла 2075 евро, что на 9,3 процента выше, чем в феврале прошлого года. Самая дешевая квартира в Таллинне была продана за 3 800 евро, а самая дорогая квартира - за 615 000 евро.

В феврале в Таллинне был продан 31 частный дом, что на 10 больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый дом был продан за 1000 евро, а самый дорогой - за 1,3 миллиона.