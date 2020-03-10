Ученые нашли лекарство, способное защитить от заражения коронавирусом

Ученые нашли лекарство, которое может предотвращать заражение коронавирусом Covid-19. В планах ученых провести клинические исследования препарата. О результатах ученых было написано в издании Cell.
Для того, чтобы в организме начала развиваться болезнь, вирус должен попасть в клетки человека. Частицы вируса прикрепляются к подходящим клеткам и посылают в них генетическую информацию вируса. Немецкие ученые исследовали, как вирус Covid-19 попадает в клетки и обнаружили специальный энзим (фермент) TMPRSS2, который помогает вирусу проникать в клетки легких.
Возможно, если блокировать этот энзим, то вирус не попадет в клетки легких и это поможет защитить человека от заражения. Энзим блокирует лекарство Camostat Mesilate, которое используется в случаях воспаления поджелудочной. Область использования данного лекарство изучат в ходе клинических испытаний.