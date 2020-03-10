Они не пройдут! В Хааберсти под особый контроль взяты случаи незаконного граффити

«Совместно с муниципальной полицией мы берем под особый контроль измалеванные граффити стены. Некрасивый и испорченный внешний вид городского пространства подбивает на последующие правонарушения», - сказал старейшина. По правилам благоустройства за состояние фасада здания отвечает хозяин строения и именно он обязан очищать стены здания от надписей, рисунков и прочего.

Старейшина подтвердил, что понимает недовольство квартирных товариществ и предприятий, ведь очищение стоит денег, а уже не следующий день стена может быть вновь изрисована. «Предприятия и квартирные товарищества могли бы взвесить необходимость установки камер видеонаблюдения в местах, где стены были многократно изрисованы, или найти другие способы для установки правонарушителей», - предложил Ханимяги. По его словам, управа Хааберсти тоже планирует установить в городскую среду больше камер видеонаблюдения.

Старейшина призвал жителей быть более внимательными, а также рассказать представителям подрастающего поколения о последствиях подобных художеств. Ханимяги попросил сообщать полиции или муниципальной полиции об авторах граффити: «Если вы застанете такого художника на месте, об этом незамедлительно стоит сообщить полиции или муниципальной полиции по номеру 14410. Опознать нарушителя поможет сделанная на месте фотография или видео».