Они не пройдут! В Хааберсти под особый контроль взяты случаи незаконного граффити

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в последнее время в районе происходит массовое нашествие нелегальных граффити.
«Совместно с муниципальной полицией мы берем под особый контроль измалеванные граффити стены. Некрасивый и испорченный внешний вид городского пространства подбивает на последующие правонарушения», - сказал старейшина. По правилам благоустройства за состояние фасада здания отвечает хозяин строения и именно он обязан очищать стены здания от надписей, рисунков и прочего.
Старейшина подтвердил, что понимает недовольство квартирных товариществ и предприятий, ведь очищение стоит денег, а уже не следующий день стена может быть вновь изрисована. «Предприятия и квартирные товарищества могли бы взвесить необходимость установки камер видеонаблюдения в местах, где стены были многократно изрисованы, или найти другие способы для установки правонарушителей», - предложил Ханимяги. По его словам, управа Хааберсти тоже планирует установить в городскую среду больше камер видеонаблюдения.
Старейшина призвал жителей быть более внимательными, а также рассказать представителям подрастающего поколения о последствиях подобных художеств. Ханимяги попросил сообщать полиции или муниципальной полиции об авторах граффити: «Если вы застанете такого художника на месте, об этом незамедлительно стоит сообщить полиции или муниципальной полиции по номеру 14410. Опознать нарушителя поможет сделанная на месте фотография или видео».
Неисполнение правил благоустройства дает право Таллиннской Муниципальной полиции направить владельцу недвижимости или строения предписание и назначить штраф, максимальная ставка которого составляет 9600 евро.