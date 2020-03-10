ФОТО ⟩ Настоящее сокровище: квартира в центре Таллинна готова открыть свой секрет

Трехкомнатная квартира с высокими потолками и площадью 98,7 квадратных метров находится на пятом этаже пятиэтажного дома. В квартире с прекрасной планировкой вы найдете кухню-гостиную, две спальни, ванную с окном и прихожую.

Расположенная на разные стороны дома квартира всегда - от рассвета до заката - залита солнечным светом.

Квартира в Кассисаба. ФОТО: KV.EE

В ходе недавнего ремонта в квартиры заменены трубы и электропроводка, поставлены новые деревянные рамы, все радиаторы оснащены теплорегуляторами, поэтому температура в квартире оптимальна и расходы на отопление невелики. Да и остальные коммунальные платежи весьма разумны.

Квартира в Кассисаба. ФОТО: KV.EE

В квартире есть просторный санузел с душем, а вот ванна находится... в спальне. рядом с кроватью, что создает в комнате интимную атмосферу.

Квартира в Кассисаба. ФОТО: KV.EE