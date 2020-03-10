Вт, 10.03.2020
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  • Настоящее сокровище: квартира в центре Таллинна готова открыть свой секрет

ФОТО ⟩ Настоящее сокровище: квартира в центре Таллинна готова открыть свой секрет

Kassisaba pärl.

ФОТО: KV.EE

В таллиннском микрорайоне Кассисаба продается прекрасная трехкомнатная квартира с таящимся в спальне секретом, рассказывает Kodustiil.

Трехкомнатная квартира с высокими потолками и площадью 98,7 квадратных метров находится на пятом этаже пятиэтажного дома. В квартире с прекрасной планировкой вы найдете кухню-гостиную, две спальни, ванную с окном и прихожую. 

Расположенная на разные стороны дома квартира всегда - от рассвета до заката - залита солнечным светом. 

Квартира в Кассисаба.

ФОТО: KV.EE

В ходе недавнего ремонта в квартиры заменены трубы и электропроводка, поставлены новые деревянные рамы, все радиаторы оснащены теплорегуляторами, поэтому температура в квартире оптимальна и расходы на отопление невелики. Да и остальные коммунальные платежи весьма разумны. 

Квартира в Кассисаба.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть просторный санузел с душем, а вот ванна находится... в спальне. рядом с кроватью, что создает в комнате интимную атмосферу.

Квартира в Кассисаба.

ФОТО: KV.EE

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