Вт, 10.03.2020
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Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Дональд Трамп.

ФОТО: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com

В Кремле получили по дипломатическим каналам информацию от официального Вашингтона, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США) не приедет", - сказал он журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

Вместе с тем Песков заметил, что в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на этих мероприятиях.

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