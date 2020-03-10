Вт, 10.03.2020
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Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Кубок Лиги чемпионов.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдет без зрителей.

Решение провести игру при пустых трибунах связано с опасениями распространения коронавируса. Второй матч противостояния пройдет 18 марта. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью.

Таким образом, матч «Барселоны» и «Наполи» становится третьей встречей в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Матч «Валенсии» и «Аталанты», намеченный на 10 марта, также состоится при пустых трибунах. К такому же решению пришли организаторы встречи дортмундской «Боруссии» и французского «Пари Сен-Жермен». Данных о проведении остальных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей пока нет.

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