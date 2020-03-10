Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Таким образом, матч «Барселоны» и «Наполи» становится третьей встречей в рамках Лиги чемпионов, которая пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Матч «Валенсии» и «Аталанты», намеченный на 10 марта, также состоится при пустых трибунах. К такому же решению пришли организаторы встречи дортмундской «Боруссии» и французского «Пари Сен-Жермен». Данных о проведении остальных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей пока нет.