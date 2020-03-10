МИД рекомендует жителям Эстонии отказаться от поездок во Францию и Германию

Министерство иностранных дел в связи с распространением коронавируса не рекомендует жителям Эстонии ездить в том числе во Францию и Германию, пишет Rus.ERR.
Если до сих пор жителям Эстонии советовали не ездить лишь во французский регион Эльзас и федеральную землю Северный Рейн-Вестфалию в Германии, то теперь предупреждение касается поездок в эти страны целиком, подтвердили ERR в МИД ЭР.
Внешнеполитическое ведомство советует жителям Эстонии как следует взвесить необходимость и целесообразность поездок во Францию и Германию.
Такая рекомендация обусловлена распространением коронавируса во Франции и Германии.
По последним данным, число инфицированных вирусом Covid-19 во Франции превысило 1400 человек, а число зараженных коронавирусом в Германии превысило 1000 человек.