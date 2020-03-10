МИД рекомендует жителям Эстонии отказаться от поездок во Францию и Германию

Если до сих пор жителям Эстонии советовали не ездить лишь во французский регион Эльзас и федеральную землю Северный Рейн-Вестфалию в Германии, то теперь предупреждение касается поездок в эти страны целиком, подтвердили ERR в МИД ЭР.