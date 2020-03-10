Силы обороны Эстонии опровергли слухи о коронавирусе

Специалист 1-й пехотной бригады по связям с общественностью Марина Лощина сказала Virumaa Teataja , что для паники нет причин, речь идет просто о четырех заболевших солдатах.

«В Вируском пехотном батальоне на данный момент четверо солдат, у которых симптомы простудного заболевания — кашель, насморк и небольшая температура, - сказала Лощина. - Они изолированы от других военнослужащих, чтобы дать им возможность спокойно выздороветь. Речь идет об обычной практике, когда мы изолируем больных от здоровых. Солдаты под надзором медиков».