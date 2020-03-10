Вт, 10.03.2020
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Силы обороны Эстонии опровергли слухи о коронавирусе

КПП Вируского батальона в Йыхви.

ФОТО: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Сегодня до полудня стали распространятся слухи, что в находящемся в Йыхви в Вируском пехотном батальоне объявлен карантин. Силы обороны эту информацию опровергают.

Специалист 1-й пехотной бригады по связям с общественностью Марина Лощина сказала Virumaa Teataja, что для паники нет причин, речь идет просто о четырех заболевших солдатах.

«В Вируском пехотном батальоне на данный момент четверо солдат, у которых симптомы простудного заболевания — кашель, насморк и небольшая температура, - сказала Лощина. - Они изолированы от других военнослужащих, чтобы дать им возможность спокойно выздороветь. Речь идет об обычной практике, когда мы изолируем больных от здоровых. Солдаты под надзором медиков».

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