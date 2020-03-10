Госучреждение купило респираторы для медработников по цене выше розничной

Распространение коронавирусов и связанные с этим перебои в производстве и поставке средств индивидуальной защиты (особенно респираторов FFP3) привели к риску вероятности нехватки респираторов в больницах и на скорой помощи, сообщил Государственный центр опорных услуг.

Для пополнения запасов Центр провел тендер по закупкам без предварительного объявления конкурса. По результатам переговоров Департамент здоровья подписал с фирмой Corpowear OÜ контракт от имени 20 медицинских учреждений на поставку 30 000 респираторов FFP3 по цене 2,6 евро за штуку.

На сайте фирмы Corpowear OÜ, занимающейся продажей индивидуальных средств защиты через сайт kindakeskus, стоимость респиратора FFP3 составляет 1,25 евро без НСО за коробку, в которой 10 одноразовых респираторов, уточняет Rus.ERR.