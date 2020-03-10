Владимир Путин. ФОТО: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

Госдума ушла на перерыв после того, как депутат Валентина Терешкова ("Единая Россия") предложила снять ограничения по числу президентских сроков в Конституции, чтобы Владимир Путин смог принять участие в выборах 2024 года. Володин сказал, что нужно посоветоваться с Путиным. Путин собирается в Госдуму.

Во вторник нижняя палата российского парламента рассматривает во втором чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Обсуждение началось с сенсации - сначала лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а затем депутат Александр Карелин из "Единой России" предложили объявить досрочные выборы, объяснив это тем, что полномочия Госдумы меняются в новом тексте Конституции.

Эту инициативу затмила космонавт Терешкова - также из "Единой России". "Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - цитирует ее корреспондент Би-би-си.

"Необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность", - добавила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не стал возражать. "Нужно подготовить свою поправку, вы высказали предположение. Нужно проконсультироваться с самим президентом и с руководителями фракций", - сказал он.

После этого в заседании объявили перерыв. Позже Володин сообщил, что он "по телефону проинформировал президента Путина о состоявшихся обсуждениях Государственной думы", а Путин "принял решение прибыть сегодня в Думу и выступить перед депутатами после трех часов дня".

Депутаты не знали о том, что будет предложено отменить ограничения для Путина избираться вновь, это стало для них полной неожиданностью, сказали Би-би-си два человека, близких к руководству Госдумы.

Еще один источник, близкий к руководству нижней палаты парламента, сказал,что полуторачасовой перерыв тоже стал сюрпризом. Более того, не исключено, что сюрпризы еще не исчерпаны, добавил он.

Что сказала Терешкова

Терешкова, выступая с трибуны Госдумы и обосновывая свою позицию, говорила о том, что "кто-то выступал за Путина, кто-то выступал за обновление".

"Но нужно, чтобы все-таки Путин был рядом - вдруг пойдет что-то не так? Он может поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Совбезе, Госсовете, Конституционном суде и Совете Федерации", - считает она.

По ее словам, важно не столько то, как будет прописана роль этих органов в обновляемой Конституции, а в том, "пойдет ли туда он [Путин]".

"Вопрос стоит не о нем, а о нас - гражданах России, - говорила Терешкова. - А если так, зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции? Надо или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков, или заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

После аплодисментов она продолжила: "Мы ничего не предопределяем. Мы не знаем, что будет в 2024 году, какая будет ситуация. Потребуется ли это, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах. Но само наличие возможности для президента - это стабилизирующий фактор для страны".

"Если мы примем это решение, это охладит пыл тех, кто пытается интриговать, раскачивать ситуацию, - заявила депутат. - Мы должны быть застрахованы от рисков. Вы думаете, Путин их не видит? Конечно, видит. Он знает больше нас с вами об угрозах внутреннего и внешнего характера, хорошо понимает ответственность за то, чтобы их не допустить".

"Но он не такой человек, который о себе лично будет ставить вопрос", - объяснила Терешкова, почему, по ее мнению, сам Путин не предложил поправку об отмене ограничений на президентские сроки.

"Вот чего не хочу делать"

Путин при этом неоднократно публично высказывался против отмены ограничения в два президентских срока. На прошлой неделе на встрече с общественниками в Ивановской области он сказал об этом еще раз.

"Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на десять лет, а минимум лет на 30 или 50", - говорил Путин. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но когда Россия наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов, нужно будет обеспечить сменяемость власти, объяснил президент России.

"Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - говорил Путин.

Об обнулении президентских сроков после внесения поправок в Конституцию говорил бывший помощник президента Владислав Сурков. "Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - рассуждал Сурков.

Песков называл это мнением гражданина России, который "с недавних пор" является физическим лицом и не работает в администрации президента.

После выступления Терешковой спикер Володин сказал, что нужно подготовить поправку и проконсультироваться с самим президентом, а также с руководителями фракций. После этого председатель Госдумы объявил перерыв на полтора часа.