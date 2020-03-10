В Эстонии выросла зарегистрированная безработица

В конце февраля в качестве безработных на учете в Эстонии состояли 36 794 человек, то есть 5,7 процента населения от 16 лет до пенсионного возраста, что на 0,5 процентных пункта больше, чем годом раньше, показывает статистика Кассы страхования от безработицы.
По сравнению с январем зарегистрированная безработица выросла на 0,1процентных пункта. В феврале были зарегистрированы 5384 новых безработных, за февраль 2019 года были зарегистрированы 5469 новых безработных, а в январе этого года 7772.
По состоянию на конец февраля уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа ( 11,2 процента), Валгамаа (8,2 процента), Пыльвамаа ( 7,9 процента), Пярнумаа ( 7 процентов) и Вырумаа (6,8 процента).
Уровень зарегистрированной безработицы был ниже всего по-прежнему на Хийумаа ( 3,2 процента), в Йыгевамаа, на Сааремаа и в Харьюмаа по 4,6 процента, в Вильяндимаа и Тартумаа по 4,7 процента.
По состоянию на конец февраля безработных с пониженной работоспособностью было 10 501 человек — 28,5 процента зарегистрированных безработных.
За месяц Касса страхования от безработицы представила 7043 вакансии, по состоянию на конец февраля вакансий было 3563.
Статистика зарегистрированной безработицы отражает число безработных, вставших на учет в Кассе страхования от безработицы.