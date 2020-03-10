Александр Кокорин рассказал подробности скандального ухода из "Зенита"

«Ротенберг говорит, что я знал обо всём заранее? Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся – прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы. Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно, как возможно, что без ведома тренера отдают игрока. Сказал: «При всём уважении, при чём тут руководство, если тренеру это нужно?» Они говорят: «Так получается, что сейчас не всё решает тренер».

Правда ли, что у Семака небольшие проблемы с клубом после этой истории? Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

«Единственный клуб, который был от меня, как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.