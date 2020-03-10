Картина дня: в Эстонии вводят запреты в связи с коронавирусом, таксисты-обманщики и массовые отмены авиарейсов

Еще у двух жителей Таллинна обнаружили коронавирус

Лаборатория Департамента здоровья сегодня рано утром обнаружила у еще двух взрослых жителей Таллинна, которые вернулись из Северной Италии и Франции, коронавирус. Всего в Эстонии новый вирус обнаружен у 12 человек. Читать далее...

Таллинн запретил зарубежные командировки, школьные поездки и экскурсии

На заседании антикризисной комиссии, состоявшемся вечером, 9 марта, для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки сотрудников как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии. Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода. Читать далее...

Таллиннские таксисты используют для обмана новый трюк

В последние месяцы сотрудники МуПо уделяли много внимания проверке наличия необходимых для таксистов документов. Прошлая неделя дала первые результаты и показала, что проверки оказались эффективными. Читать далее...

МИД рекомендует жителям Эстонии отказаться от поездок во Францию и Германию

Министерство иностранных дел в связи с распространением коронавируса не рекомендует жителям Эстонии ездить в том числе во Францию и Германию. Читать далее...

Страны призывают ЕС выделить деньги на быстрое передвижение войск по Европе

Европейский Союз должен выделить ресурсы, которые позволили бы осуществлять быструю военную мобильность по всей Европе, сказали в своем обращении министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Румынии сегодня. Читать далее...

Ученые нашли лекарство, способное защитить от заражения коронавирусом

Ученые нашли лекарство, которое может предотвращать заражение коронавирусом Covid-19. В планах ученых провести клинические исследования препарата. Читать далее...

Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая

В Кремле по дипломатическим каналам получили информацию от официального Вашингтона, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читать далее...

Слухи о трех детях вызвали безосновательную панику среди родителей школьников

В конце прошлой недели в редакцию Järva Teataja поступило письмо, в котором утверждалось, что Пайдескую гимназию посещают трое детей из одной семьи, которая вернулась из зоны повышенного риска заражения коронавирусом в Италии. В ходе беседы с директорами пайдеских школ выяснилось, что эта информация не нашла подтверждения. Читать далее...

Куда еще? Цены на квартиры в Таллинне опять выросли, и активность не уменьшается

В феврале в Таллинн было продано на 12 процентов больше квартир, чем месяцем ранее, а цена квадратного метра выросла на 3,4 процента – бюро недвижимости 1Partner анализирует статистику Земельного департамента. Читать далее...

Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

Airbaltic из-за вспыхнувшего в Италии коронавируса переносит открытие прямой линии Таллинн-Рим на начало июня. Читать далее...

Finnair из-за коронавируса отменит более 2000 рейсов в Европе