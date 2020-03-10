Картина дня: запреты в связи с коронавирусом, таксисты-обманщики и принятие поправок к Конституции РФ

Страны призывают ЕС выделить деньги на быстрое передвижение войск по Европе

Европейский Союз должен выделить ресурсы, которые позволили бы осуществлять быструю военную мобильность по всей Европе, сказали в своем обращении министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Румынии сегодня. Читать далее...

Ученые нашли лекарство, способное защитить от заражения коронавирусом

Ученые нашли лекарство, которое может предотвращать заражение коронавирусом Covid-19. В планах ученых провести клинические исследования препарата. Читать далее...

Дональд Трамп не приедет в Москву на 9 мая

В Кремле по дипломатическим каналам получили информацию от официального Вашингтона, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читать далее...

Слухи о трех детях вызвали безосновательную панику среди родителей школьников

В конце прошлой недели в редакцию Järva Teataja поступило письмо, в котором утверждалось, что Пайдескую гимназию посещают трое детей из одной семьи, которая вернулась из зоны повышенного риска заражения коронавирусом в Италии. В ходе беседы с директорами пайдеских школ выяснилось, что эта информация не нашла подтверждения. Читать далее...

Куда еще? Цены на квартиры в Таллинне опять выросли, и активность не уменьшается

В феврале в Таллинн было продано на 12 процентов больше квартир, чем месяцем ранее, а цена квадратного метра выросла на 3,4 процента – бюро недвижимости 1Partner анализирует статистику Земельного департамента. Читать далее...

Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

Airbaltic из-за вспыхнувшего в Италии коронавируса переносит открытие прямой линии Таллинн-Рим на начало июня. Читать далее...

Finnair из-за коронавируса отменит более 2000 рейсов в Европе

Национальная авиакомпания Finnair заявила о том, что она в апреле перестраивает график внутренних и европейских рейсов с учетом коронавируса. Читать далее...

Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй человек в истории с начала распространения ВИЧ полностью излечился от вируса. Речь идет о так называемом «лондонском пациенте», имя которого в докладе не раскрывается. Доклад опубликован в медицинском журнале Lancet. Читать далее...

Жителей Эстонии предупреждают: если вам позвонят с этих номеров, не отвечайте и не перезванивайте

На этой неделе резко выросло число звонков с сомалийских номеров, которые начинаются на +252. Цель мошенников — заставить людей им перезвонить. Читать далее...

Дело о таллиннской преступной группировке: заседание отложено, один из участников процесса болен коронавирусом

Харьюский уездный суд во вторник отложил судебное разбирательство по делу обвиняемых в руководстве преступной организацией бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, поскольку один из участников процесса болен коронавирусом. Читать далее...

Такого в Эстонии еще не было: в Тарту запускают уникальную услугу помощи пожилым

Отдел социальных услуг и здравоохранения Тартуской мэрии разрабатывает новую услугу социального обеспечения с целью предотвратить падения пожилых в домашней обстановке. Читать далее...

Владимир Свет официально стал старейшиной Ласнамяэ

Сегодня, 10 марта, районный совет Ласнамяэ одобрил кандидатуру Владимира Света на пост старейшины района. Свет заручился поддержкой членов совета, один член совета воздержался. Читать далее...

Пропавшего рыбака ищут с вертолетом и дроном: найдено его каноэ

Вчера вечером в Центр тревоги сообщили, что в заповеднике Матсалу, волость Ляэнеранна, пропал 61-летний мужчина - он ушел на рыбалку, не вернулся домой к обещанному времени и не позвонил. Читать далее...

Аптечная реформа: вопрос с аптеками может остаться нерешенным в двух населенных пунктах