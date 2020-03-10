Младенческая смертность в Эстонии упала до самого низкого уровня в ЕС

показатель в 2018 году составил 1,6 смертей на 1000 рождений. За Эстонией следует Словения (1,7) и Швеция (2,0). В Латвии этот показатель составил 3,2, в Литве - 3,4, а в Финляндии - 2,1.

Самый высокий показатель младенческой смертности в Румынии, где в первый год жизни умирали шестеро из каждой тысячи родившихся детей.