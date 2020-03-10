Вт, 10.03.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Младенческая смертность в Эстонии упала до самого низкого уровня в ЕС

Младенческая смертность в Эстонии упала до самого низкого уровня в ЕС

Младенец. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

В 2018 году в Эстонии был зарегистрирован самый низкий в Евросоюзе показатель младенческой смертности, передает Rus.ERR.

показатель в 2018 году составил 1,6 смертей на 1000 рождений. За Эстонией следует Словения (1,7) и Швеция (2,0). В Латвии этот показатель составил 3,2, в Литве - 3,4, а в Финляндии - 2,1. 

Самый высокий показатель младенческой смертности в Румынии, где в первый год жизни умирали шестеро из каждой тысячи родившихся детей.

В общей сложности в ЕС в 2018 году умерли 14 600 детей в возрасте до одного года при среднем показателе 3,4 смертей на 1000 рождений. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ