Вт, 10.03.2020
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  • Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

Самолет airBaltic.

ФОТО: Paula Äurkste/LETA

Airbaltic из-за вспыхнувшего в Италии коронавируса переносит открытие прямой линии Таллинн-Рим на начало июня, пишет Postimees.

В соответствии с предыдущими планами airBaltic собирался открыть новую линию в конце марта.

Из соображений здоровья и безопасности авиакомпания решила отменить все полеты в Рим и Тель-Авив с завтрашнего дня до 31 мая.

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы.

Также АirBaltic предлагает возможность на все имеющиеся резервации, сделанные до 9 марта с датами полетов до 31 марта, бесплатно изменить дату поездки до 31 декабря 2020 года.

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