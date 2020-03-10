Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

В соответствии с предыдущими планами airBaltic собирался открыть новую линию в конце марта.

Из соображений здоровья и безопасности авиакомпания решила отменить все полеты в Рим и Тель-Авив с завтрашнего дня до 31 мая.

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы.