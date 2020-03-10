Из-за коронавируса открытие нового прямого авиарейса из Таллинна переносится

Airbaltic из-за вспыхнувшего в Италии коронавируса переносит открытие прямой линии Таллинн-Рим на начало июня, пишет Postimees.
В соответствии с предыдущими планами airBaltic собирался открыть новую линию в конце марта.
Из соображений здоровья и безопасности авиакомпания решила отменить все полеты в Рим и Тель-Авив с завтрашнего дня до 31 мая.
С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы.
Также АirBaltic предлагает возможность на все имеющиеся резервации, сделанные до 9 марта с датами полетов до 31 марта, бесплатно изменить дату поездки до 31 декабря 2020 года.