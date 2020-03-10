Путин назвал условия своего участия в следующих президентских выборах

Говоря о поправке по количеству президентских сроков и возможности его участия в следующих президентских выборах, Путин сказал, что за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд, пишет РБК.

«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.