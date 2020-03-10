Вт, 10.03.2020
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Finnair из-за коронавируса отменит более 2000 рейсов в Европе

Finnair

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Национальная авиакомпания Finnair заявила о том, что она в апреле перестраивает график внутренних и европейских рейсов с учетом коронавируса, пишет Yle.

Авиакомпания сократит воздушные перевозки на более чем 20 процентов, что составит около 2400 полетов.

В частности, Finnair приостановит полеты из Ювяскюля, Каяани, Коккола и Кеми. Отменены рейсы в Штутгарт, Сплит.

Сократится число рейсов в Гётеборг, Конпенгаген, Барселону и Гамбург. Ранее компания сообщала об отмене 1 400 рейсов в Италию.

Всего в этом году Finnair уже отменил 3 800 рейсов.

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