Finnair из-за коронавируса отменит более 2000 рейсов в Европе

Национальная авиакомпания Finnair заявила о том, что она в апреле перестраивает график внутренних и европейских рейсов с учетом коронавируса, пишет Yle.
Авиакомпания сократит воздушные перевозки на более чем 20 процентов, что составит около 2400 полетов.
В частности, Finnair приостановит полеты из Ювяскюля, Каяани, Коккола и Кеми. Отменены рейсы в Штутгарт, Сплит.
Сократится число рейсов в Гётеборг, Конпенгаген, Барселону и Гамбург. Ранее компания сообщала об отмене 1 400 рейсов в Италию.
Всего в этом году Finnair уже отменил 3 800 рейсов.