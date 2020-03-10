Finnair из-за коронавируса отменит более 2000 рейсов в Европе

Авиакомпания сократит воздушные перевозки на более чем 20 процентов, что составит около 2400 полетов.

В частности, Finnair приостановит полеты из Ювяскюля, Каяани, Коккола и Кеми. Отменены рейсы в Штутгарт, Сплит.

Сократится число рейсов в Гётеборг, Конпенгаген, Барселону и Гамбург. Ранее компания сообщала об отмене 1 400 рейсов в Италию.