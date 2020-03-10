Золотое кольцо квартирного рынка Харьюмаа меняет свои очертания

«Среди самых дорогих населенных пунктов, расположенных недалеко от столицы, сейчас можно назвать девять деревень и один поселок, а именно - Саку», - рассуждает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

«Саку - это самоуправление с сильной общиной и активной управой, это место, откуда вам не нужно для повседневных нужд ездить в "город". Такие населенные пункты, как Ярвекюла, Пеэтри, Аллику, Тискре, не обладают столь же функциональной средой обитания, но находятся ближе к центру Таллинна и квартиры в них стоят дороже».

Однако, по словам Саксинга, благодаря спросу, золотое кольцо на рынке недвижимости в следующем десятилетии превратится в целостную среду обитания. «Когда человек покупает место, он на самом деле покупает время и свободу. В настоящее время считается, что время и свобода находятся прямо за границей Таллинна, - сказал Саксинг. - Ездить каждый день на работу на машине может стать для кого-то утомительным. И тогда житель пригорода, вероятно, поймет, что у него действительно есть возможность использовать время и свободу по-другому».

По словам Саксинга, все более гибкие формы трудовой деятельности сокращают необходимость поездок на работу, а находящиеся рядом торговые центры и предприятия бытового обслуживания, а также доступность услуг самоуправления помогают преодолеть повседневную зависимость от города.