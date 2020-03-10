Золотое кольцо квартирного рынка Харьюмаа меняет свои очертания

Какие именно таллиннские пригороды, недвижимость в которых покупают люди, желающие удалиться от городского шума, но при этом не уезжать далеко от столицы, станут все более популярными? Портал Kodustiil делится выводами, сделанными бюро недвижимости LVM Kinnisvara.
«Среди самых дорогих населенных пунктов, расположенных недалеко от столицы, сейчас можно назвать девять деревень и один поселок, а именно - Саку», - рассуждает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
«Саку - это самоуправление с сильной общиной и активной управой, это место, откуда вам не нужно для повседневных нужд ездить в "город". Такие населенные пункты, как Ярвекюла, Пеэтри, Аллику, Тискре, не обладают столь же функциональной средой обитания, но находятся ближе к центру Таллинна и квартиры в них стоят дороже».
Однако, по словам Саксинга, благодаря спросу, золотое кольцо на рынке недвижимости в следующем десятилетии превратится в целостную среду обитания. «Когда человек покупает место, он на самом деле покупает время и свободу. В настоящее время считается, что время и свобода находятся прямо за границей Таллинна, - сказал Саксинг. - Ездить каждый день на работу на машине может стать для кого-то утомительным. И тогда житель пригорода, вероятно, поймет, что у него действительно есть возможность использовать время и свободу по-другому».
По словам Саксинга, все более гибкие формы трудовой деятельности сокращают необходимость поездок на работу, а находящиеся рядом торговые центры и предприятия бытового обслуживания, а также доступность услуг самоуправления помогают преодолеть повседневную зависимость от города.
«Продолжающие быть тесно связанными со столицей семьи предпочитают покупать недвижимость в населенных пунктах, где имеется железнодорожное сообщение с Таллинном, - отметил Саксинг. Сейчас, наряду с Саку и Сауэ, до Таллинна можно без проблем добраться на поезде из Кохила, Рапла и Палдиски».