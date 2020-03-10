Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй человек в истории с начала распространения ВИЧ полностью излечился от вируса. Речь идет о так называемом «лондонском пациенте», имя которого в докладе не раскрывается. Доклад опубликован в медицинском журнале Lancet.
«Лондонский пациент» стал вторым человеком после Тимоти Рэя Брауна, «берлинского пациента», излечившегося от ВИЧ 13 лет назад. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.
«Лондонский пациент» продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, в течение этого времени в его крови не было обнаружено вируса иммунодефицита человека.
Газета The New York Times пишет, что пациентом является 40-летний уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо. В 2003 году ему диагностировали ВИЧ, а в 2012-м — лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения опухоли.