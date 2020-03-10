Жителей Эстонии предупреждают: если вам позвонят с этих номеров, не отвечайте и не перезванивайте

Директор по работе с персоналом и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов сказала, что звонят всего несколько секунд, чтобы остался звонок без ответа и человек позвонил на номер мошенников.

Если человек успевает принять вызов, он сразу обрывается или сохраняется молчание. Все также преследуется цель, чтобы человек перезвонил.

«Если вам звонят с иностранного номера телефона, конечно, не стоит перезванивать на него. Если человек это сделает, он перенаправляется на номер со спецтарифом и там отвечает автоответчик. Пока человек слушает автоответчик, за разговор взимается плата по очень высокому тарифу», - объясняет Селиов.

С сомалийских номеров на номера клиентов Tele2 за последние дни было сделано тысячи звонков. «Tele2 занимается изучением мошеннических звонков и блокирует эти номера, чтобы с них больше нашим клиентам не звонили», - сказала Селиов, которая призвала людей сообщать им о мошеннических звонках.