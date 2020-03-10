“Молодые американцы” и 200 нарвитян за три дня поставят масштабный мюзикл

Во время весенних школьных каникул в Нарве за три дня с нуля поставят масштабный мюзикл, в котором будут участвовать 200 местных добровольцев и 50 танцоров, музыкантов и актеров из коллектива The Young Americans при Академии искусств Лос-Анджелеса. Вчера начался прием заявок на участие. От участников не требуется ни умения танцевать, ни владения английским, а только желание научиться танцевать на интенсивных репетициях и выступить вместе с американцами в нарвском спортхолле.
Полноценный мюзикл - за три дня
“Молодые американцы” - это коллектив, в который входят студенты Академии искусств Лос-Анджелеса, а также филиалов этой академии в Японии и Германии. Меняя состав, The Young Americans уже полвека ездят по миру, обучая молодых людей из разных стран современному танцу. Приезжая в новый город, они собирают школьников и за несколько дней ставят вместе с ними мюзикл. В Нарве The Young Americans будут всего три дня с 21 по 23 апреля. Эти дни будут заняты репетициями, а уже вечером 23-го в нарвском спортхолле пройдет выступление.
Создать труппу из непрофессионалов и поставить мюзикл в такой срок кажется невозможным. Но коллектив уже был в Нарве в 2013 и 2017 годах, успешно привлекая для постановки школьников и студентов из Нарвы и соседних городов Эстонии и России. На их выступления приходили посмотреть больше тысячи зрителей.
Михаил Могутов, один из организаторов шоу 2020 года, был участником первого такого мероприятия в 2013-м:
“Я был подростком, который всего боялся, особенно выступлений перед большой аудиторией. На шоу собралось полторы тысячи человек, и у меня было соло. Для меня это был большой страх, коленки тряслись. Но со мной рядом был ментор-американец, который меня поддерживал, мотивировал, говорил, что я всё классно делаю. Мне нужно было пропеть четыре строчки, из этих четырех я забыл две. Но после того, как я спустился с подиума, где пел, он сказал мне “круто, классно!”. У меня не было никакого стыда, наоборот - появилось желание заниматься пением и танцами. И я пошел заниматься, хотя до этого никогда не планировал. Если бы я забыл две строчки в каком-то другом месте, я назвал бы это выступление неудачным, но здесь оно было для меня удачным”.
Опыт не нужен
От добровольцев не требуется ни умение танцевать, ни владение английским языком.
“В прошлые годы были очень маленькие дети, которые не говорили ни на одном языке, и с ними тоже ставили шоу, - рассказал Михаил Могутов. - То есть, знание языка неважно, “Молодые американцы” общаются на языке жестов, с помощью эмоций, показывают сами. Плюс участников часто делят на команды, в каждой команде кто-то понимает по-английски и может что-то перевести.
Эти три дня они будут работать над хореографией, над театральной постановкой, выбирать, кто будет танцевать, кто будет петь с ними, оттачивают их навыки. И потом эти люди выступают. То есть, это очень интенсивное обучение, которое они делают по особой методике”.
Хотят учить учителей
В этот раз коллектив решил обратить больше внимания не на молодых нарвитян, а на их учителей, воспитателей, молодежных работников и родителей. В регистрационной анкете даже указано возрастное ограничение “18+”. Программу обучения также скорректировали, чтобы вдохновлять и внушать уверенность в себе уже не детям, а взрослым.
“Мы подумали, что прошлые два раза было представление для детей и молодежи, и им это очень понравилось, но было очень много обратной связи от родителей - они тоже хотели поучаствовать, - рассказал Михаил Могутов. - Плюс, эта методика работает - американцы умеют вовлекать, умеют мотивировать, умеют общаться, когда их кто-то не понимает, могут научить человека тому, чем он раньше никогда не занимался, за очень короткое время. И мы хотим, чтобы наши учителя и вообще те, кто работает с молодежью, умели тоже самое. Чтобы они посмотрели на такое обучение изнутри”.