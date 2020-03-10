“Молодые американцы” и 200 нарвитян за три дня поставят масштабный мюзикл

Полноценный мюзикл - за три дня

“Молодые американцы” - это коллектив, в который входят студенты Академии искусств Лос-Анджелеса, а также филиалов этой академии в Японии и Германии. Меняя состав, The Young Americans уже полвека ездят по миру, обучая молодых людей из разных стран современному танцу. Приезжая в новый город, они собирают школьников и за несколько дней ставят вместе с ними мюзикл. В Нарве The Young Americans будут всего три дня с 21 по 23 апреля. Эти дни будут заняты репетициями, а уже вечером 23-го в нарвском спортхолле пройдет выступление.

Создать труппу из непрофессионалов и поставить мюзикл в такой срок кажется невозможным. Но коллектив уже был в Нарве в 2013 и 2017 годах, успешно привлекая для постановки школьников и студентов из Нарвы и соседних городов Эстонии и России. На их выступления приходили посмотреть больше тысячи зрителей.

Михаил Могутов, один из организаторов шоу 2020 года, был участником первого такого мероприятия в 2013-м:

“Я был подростком, который всего боялся, особенно выступлений перед большой аудиторией. На шоу собралось полторы тысячи человек, и у меня было соло. Для меня это был большой страх, коленки тряслись. Но со мной рядом был ментор-американец, который меня поддерживал, мотивировал, говорил, что я всё классно делаю. Мне нужно было пропеть четыре строчки, из этих четырех я забыл две. Но после того, как я спустился с подиума, где пел, он сказал мне “круто, классно!”. У меня не было никакого стыда, наоборот - появилось желание заниматься пением и танцами. И я пошел заниматься, хотя до этого никогда не планировал. Если бы я забыл две строчки в каком-то другом месте, я назвал бы это выступление неудачным, но здесь оно было для меня удачным”.

Выступление The Young Americans в Нарве в 2017 году. ФОТО: Николай Андреев

Опыт не нужен

От добровольцев не требуется ни умение танцевать, ни владение английским языком.

“В прошлые годы были очень маленькие дети, которые не говорили ни на одном языке, и с ними тоже ставили шоу, - рассказал Михаил Могутов. - То есть, знание языка неважно, “Молодые американцы” общаются на языке жестов, с помощью эмоций, показывают сами. Плюс участников часто делят на команды, в каждой команде кто-то понимает по-английски и может что-то перевести.

Эти три дня они будут работать над хореографией, над театральной постановкой, выбирать, кто будет танцевать, кто будет петь с ними, оттачивают их навыки. И потом эти люди выступают. То есть, это очень интенсивное обучение, которое они делают по особой методике”.

Хотят учить учителей

В этот раз коллектив решил обратить больше внимания не на молодых нарвитян, а на их учителей, воспитателей, молодежных работников и родителей. В регистрационной анкете даже указано возрастное ограничение “18+”. Программу обучения также скорректировали, чтобы вдохновлять и внушать уверенность в себе уже не детям, а взрослым.