Дело о таллиннской преступной группировке: заседание отложено, один из участников процесса болен коронавирусом

Поскольку несколько дней назад сторона заболевшего связывалась с несколькими другими участниками, чтобы установить новую дату, суд во вторник постановил прервать слушания как минимум на пару недель.

Госпрокуратура обвиняет 60-летнего Хирве и 55-летнего Гаммера в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.