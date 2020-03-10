Вт, 10.03.2020
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  • Дело о таллиннской преступной группировке: заседание отложено, один из участников процесса болен коронавирусом

Дело о таллиннской преступной группировке: заседание отложено, один из участников процесса болен коронавирусом

Харьюский уездный суд.

ФОТО: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд во вторник отложил судебное разбирательство по делу обвиняемых в руководстве преступной организацией бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, поскольку один из участников процесса болен коронавирусом.

Поскольку несколько дней назад сторона заболевшего связывалась с несколькими другими участниками, чтобы установить новую дату, суд во вторник постановил прервать слушания как минимум на пару недель. 

Одновременно пройдет полная дезинфекция зала судебных заседаний. 

Госпрокуратура обвиняет 60-летнего Хирве и 55-летнего Гаммера в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием. 

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