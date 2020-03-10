Эксперимент: военнослужащих женщин и мужчин разместят в общей казарме

Эксперимент начнется в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил. В июле эксперимент расширится на бригады Карьяала и Кайнуу, пишет Yle.

Цель эксперимента собрать научно проверенную информацию и опыт, касательно совместного размещения в казармах мужчин и женщин.