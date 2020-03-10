Вт, 10.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
1

Эксперимент: военнослужащих женщин и мужчин разместят в общей казарме

Солдаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Силы обороны Финляндии в трех воинских частях весной и летом проведут эксперимент по равночисленному размещению мужчин и женщин в общих солдатских казармах.

Эксперимент начнется в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил. В июле эксперимент расширится на бригады Карьяала и Кайнуу, пишет Yle.

Цель эксперимента собрать научно проверенную информацию и опыт, касательно совместного размещения в казармах мужчин и женщин.

Участие в эксперименте на добровольной основе. Санитарно-бытовые помещения, такие как душевые, умывальные и туалеты по-прежнему будут для мужчин и женщин раздельными.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ