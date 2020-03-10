Tallinn Music Week откладывается на август

В связи с быстро меняющейся эпидемиологической ситуацией в мире и в Эстонии и рекомендациями департамента оргкомитет TMW решил на состоявшемся 9 марта заседании отложить фестиваль до конца августа.

Хотя вероятность широкого распространения коронавируса в Эстонии невелика, существуют несколько факторов риска, связанных с организацией мероприятия с участием зарубежных исполнителей и гостей TMW. Решение продиктовано также и ограничениями на поездки, введенными различными странами и авиакомпаниями, что может помешать прибыть всем исполнителям и гостям фестиваля.