Табачные конфеты на рынок Эстонии не попадут

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента. Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер пояснил, что при чтении поправок к Закону о табаке у некоторых людей создалось впечатление, будто на рынок Эстонии можно будет завезти такие продукты, как табачные конфеты или пастилы.

«Это не так. Законопроект рассматривает только продажу новых бестабачных изделий, а не все бестабачные изделия в целом. Иными словами, запреты, действующие на жевательный табак, нюхательный табак или иной вид табака для внутриротового использования, остаются в силе. Это также означает, что табачные изделия, предназначенные для внутриротового использования – табачные конфеты, пастилы и им подобные – не являются новыми видами табачных изделий и не проберутся на прилавки магазинов», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт также отметила, что возможное разрешение замаскированных под сладости табачных изделий к продаже вызвало путаницу. Но продавцам сейчас точно не стоит надеяться на прибыль с продажи привлекательных для детей и молодежи табачных изделий. «Табачные конфеты и жевательные резинки в настоящий момент не разрешены к продаже на нашем рынке. С принятием закона это положение не изменится», – подчеркнула Кютт.