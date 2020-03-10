Такого в Эстонии еще не было: в Тарту запускают уникальную услугу помощи пожилым

В рамках проекта "Снижение нагрузки в сфере опеки на тартусцев" мэрия с 1 апреля примет на работу двух человек (мастеров благополучия), которые будут реагировать на вызовы пожилых людей. Речь идет о первой подобной услуге в Эстонии.

Работники будут навещать упавших пожилых людей, которым не требуется неотложная медицинская помощь или вмешательство спасателей. Благодаря работающему на сжатом воздухе подъемнику они будут поднимать людей в кровать или инвалидное кресло и передавать специалистам опеки информацию о необходимости организации дальнейшей помощи. Кроме того, так называемые мастера благополучия будут оценивать безопасность дома, вносить предложения по ее повышению, устанавливать необходимые в быту приспособления (например, поручни) и консультировать по вопросам организации условий проживания.