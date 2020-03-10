Владимир Свет официально стал старейшиной Ласнамяэ

Сегодня, 10 марта, районный совет Ласнамяэ одобрил кандидатуру Владимира Света на пост старейшины района. Свет заручился поддержкой членов совета, один член совета воздержался.
Выступая перед советом, Владимир Свет подчеркнул, что первоочередной задачей при вступлении в должность считает общение с людьми и ознакомление с мнением жителей. «Считаю важным, чтобы за многочисленным населением Ласнамяэ мы умели бы видеть конкретных людей, у каждого из которых есть свои горести и радости», – подчеркнул Свет.
«Бесспорно, управление крупнейшим районом Таллинна – огромная ответственность», – признался Свет, отметив, что для него Ласнамяэ – это совокупность 17 очень разных и уникальных микрорайонов.
Владимир Свет занимает должность старейшины района Кесклинн с 2017 года, до этого он был советником канцлера права. Свет закончил магистратуру юридического института Тартуского университета.
После отставки старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна 4 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт выдвинул на пост нового старейшины кандидатуру нынешнего старейшины района Кесклинн Владимира Света.
Старейшину района назначает и освобождает от должности Таллиннская городская управа по предложению мэра, учитывая мнение районного совета.