Владимир Свет официально стал старейшиной Ласнамяэ

Выступая перед советом, Владимир Свет подчеркнул, что первоочередной задачей при вступлении в должность считает общение с людьми и ознакомление с мнением жителей. «Считаю важным, чтобы за многочисленным населением Ласнамяэ мы умели бы видеть конкретных людей, у каждого из которых есть свои горести и радости», – подчеркнул Свет.