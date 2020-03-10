Эпидемия коронавируса в Китае. ФОТО: Shutterstock

По мере того, как коронавирус продолжает распространяться по миру, правительства ряда стран приняли меры по ограничению передвижения, да и сами люди стали избегать долгих поездок.

Но в самом ли деле так опасно пользоваться самолетами, поездами, отправляться в круизы и просто ездить на общественном транспорте?

Поезда и автобусы

Пока что нет прямых указаний на то, как распространяется новый коронавирус, однако похожие инфекции передаются воздушно-капельным путем, когда больные чихают или кашляют, или же вирус можно подцепить с зараженной поверхности.

Судя по всему, коронавирус не витает в воздухе, как обычный вирус гриппа, так что для заражения нужен более тесный контакт. В памятке британской системы здравоохранения тесный контакт определяется как дистанция менее чем в два метра от зараженного на протяжении не менее 15 минут.

Поэтому потенциальный риск заражения в поезде или автобусе зависит от того, насколько они заполнены пассажирами. А это зависит от времени поездки, маршрута и региона.

К примеру, проводившиеся ранее исследования указывают на то, что в лондонском метро, которое часто переполнено людьми, у вас заметно повышается шанс заразиться респираторным заболеванием.

Однако если вы едете не в час пик и вашем вагоне или автобусе мало пассажиров, риск, соответственно, тоже понижается. Значение имеет и тот факт, как хорошо проветривается салон, как хорошо его вымыли уборщики и как долго вы едете.

"Важно сводить к минимуму контакты с потенциально заразными пассажирами и поверхностями, - говорит доктор Лара Госе из Института глобального здравоохранения. - Так что старайтесь избегать поездок в час-пик".

В свою очередь, британские власти пока не советуют населению отказываться от общественного транспорта.

Дэвид Набарро, специальный советник по вопросам коронавируса при Всемирной организации здравоохранения, заявил Би-би-си, что вопрос о степени безопасности общественного транспорта еще недостаточно изучен, однако имеющиеся данные указывают, что "мимолетные контакты", подобные тем, что возникают между попутчиками в транспорте, не являются "самым важным источником передачи" вируса.

Самолеты

Распространено мнение, что в самолете легче подцепить заразу, потому что пассажиры дышат "затхлым" воздухом.

На самом же деле воздух в самолете может быть чище, чем в вашем офисе, и уж точно чище, чем в поезде или автобусе.

И хотя в самолете плотность пассажиров как правило выше, воздух там обновляется чаще.

По оценке профессора Университета Пердью Цинъянь Чэня, изучавшего качество воздуха в различных транспортных средствах, воздух в самолете полностью меняется каждые две-три минуты, в то время как в зданиях с кондиционером это происходит каждые 10-12 минут.

Это происходит потому, что в самолетах стоят так называемые пылевые воздушные фильтры высокой эффективности (Hepa). Они способны улавливать куда более мелкие частицы, чем обычные фильтры, которыми оснащены системы кондиционирования воздуха, в том числе и вирусы.

Эти фильтры затягивают забортный воздух и смешивают его с воздухом салона самолета, так что в любой момент времени воздух в салоне наполовину свежий. В то же время обычные системы кондиционирования в интересах экономии лишь рециркулируют старый воздух.

Помимо вдыхания микрокапель с вирусом, попавших в воздух при чихании и кашле, заразиться коронавирусом можно в результате прикосновения к инфицированной поверхности, будь то человеческая рука или дверная ручка.

Еще в 2018 году Вики Герцберг из Университета Эмори в Атланте взяла образцы с поверхностей в салонах самолетов, совершающих межконтинентальные рейсы, и выяснила, что "они выглядят так, словно были взяты в вашей гостиной". Иными словами, разницы между самолетами и иными видами транспорта или сооружениями практически нет.

Впрочем, в случае с рисками, которые представляет транспорт, не стоит обобщать, поскольку существует множество факторов, эти риски понижающих или повышающих.

К примеру, пассажиры дальних рейсов могут больше передвигаться по салону самолета, и если они больны, риск заражения заметно увеличивается.

В памятке ВОЗ говорится, что самыми опасными являются два ряда сидений впереди, сзади и сбоку от зараженного пассажира.

При этом во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году 45% заразившихся в одном из самолетов, где летел инфицированный пассажир, сидели за пределами этой опасной зоны.

Здесь, как и в других случаях, применим стандартный совет: чаще мойте руки, дезинфицируйте поверхности и чихайте и кашляйте в одноразовый платочек.

Самым опасным аспектом путешествий по воздуху остается то, что самолет может быстро доставить потенциально заразных людей в любую точку мира.

Круизные лайнеры

Круизные теплоходы попали в центр внимания после того, как в феврале в Японии были посажены в карантин все пассажиры лайнера "Даймонд принцесс".

Другой лайнер, "Гранд принцесс", был задержан у берегов Калифорнии, и десятки из 3500 пассажиров были проверены на наличие вируса.

На таких кораблях, в отличие от самолетов, множество людей контактируют в течение долгого времени в весьма ограниченном пространстве.

И, по словам профессора Чэня, "на круизных теплоходах практикуется смешивание находящегося внутри и забортного воздуха в системах кондиционирования в интересах экономии энергии.

"Но проблема заключается в том, что такие системы не способны отфильтровывать частицы размером менее 5 тыс. нанометров, - поясняет ученый, - а во время вспышки SARS в 2003 году вирусы не превышали в диаметре 120 нанометров и могли свободно путешествовать по всему судну через систему кондиционирования воздуха".