Пропавшего рыбака ищут с вертолетом и дроном: найдено его каноэ

Postimees пишет, что точное время его исчезновения неизвестно, в Центр морского надзора Департамента полиции и погранохраны об исчезновении мужчины сообщил в 20:30. По словам звонившего, пропавший мог уйти в море в пять часов. Центр морского надзора начал поисково-спасательную операцию. На берегу Метскюла был найден ATV рыбака, подтвердил руководивший спасательной операцией Центр морского надзора JRCC.

"Сразу же приступили к поискам на море, привлекли Кайтселийт и добровольцев. Пообщались с близкими мужчины, задействовали в поисках полицейский вертолет и дрон, но вчера ночью найти мужчину не удалось", - сказала полицейский Пярнуского полицейского участка Эвелин Энгель-Сепп.

​Вместе с добровольцами и кайтселитчиками пропавшего искали и на побережье Матсалуского залива. В ходе поисков, продолжавшихся сегодня утром, было обнаружено каноэ, на котором мужчина рыбачил, однако его самого в судне не было. "Мы объездили на катерах Департамента полиции и погранохраны со спасателями-добровольцами Матсалуский залив, также осмотрели с вертолета и дрона островок", - уточнила Энгель-Сепп.

В 22:45 в центр сообщили о том, что найдено частично затонувшее каноэ. Также были проверены окрестности каноэ, но безрезультатно. Каноэ запуталось в рыбной сети. Согласно новой информации, была изменено зона поисков, однако в 01:58 активные поиски были прекращены без результата.

Утром поиски продолжили совместно с оперативной лодкой L112 VALVE и вертолетом. Также участвовали местные жители и Кайтселийт.

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Керстин Мересмаа сообщила в сегодня в 16:30, что Департамент полиции и погранохраны воспользуется судном на воздушной подушке, чтобы осмотреть окрестности островка.