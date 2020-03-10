Пропавший рыбак найден мертвым

Участковый Пярнуского отделения полиции Эвелин Энгель-Лепп сказала, что тело пропавшего было найдено сегодня около 21.30. Полиция продолжает работать на месте происшествия.

Postimees писал, что точное время исчезновения рыбака неизвестно, в Центр морского надзора Департамента полиции и погранохраны об его исчезновении сообщили в 20:30. По словам звонившего, пропавший мог уйти в море в пять часов. Центр морского надзора начал поисково-спасательную операцию. На берегу Метскюла был найден ATV рыбака, подтвердил руководивший спасательной операцией Центр морского надзора JRCC.

"Сразу же приступили к поискам на море, привлекли Кайтселийт и добровольцев. Пообщались с близкими мужчины, задействовали в поисках полицейский вертолет и дрон, но в понедельник ночью найти мужчину не удалось", - рассказала ранее Энгель-Сепп.

​Вместе с добровольцами и кайтселитчиками пропавшего искали и на побережье Матсалуского залива. В ходе поисков, продолжавшихся вчера утром, было обнаружено каноэ, на котором мужчина рыбачил, однако его самого в судне не было. "Мы объездили на катерах Департамента полиции и погранохраны со спасателями-добровольцами Матсалуский залив, также осмотрели с вертолета и дрона островок", - уточнила Энгель-Сепп.

В 22:45 в центр сообщили о том, что найдено частично затонувшее каноэ. Также были проверены окрестности каноэ, но безрезультатно. Каноэ запуталось в рыбной сети. В 01:58 активные поиски были прекращены без результата.

Утром поиски продолжили совместно с оперативной лодкой L112 VALVE и вертолетом. Также участвовали местные жители и Кайтселийт.