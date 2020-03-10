Правозащитники выступили против поправок в Конституцию РФ

Авторы называют процесс внесения поправок в основной закон страны антиконституционным переворотом. Они считают, что Закон о поправке в Конституцию РФ, внесенный президентом 20 января в Госдуму, подготовлен с нарушением действующих законов, содержит в себе поправки и положения, которые противоречат действующим конституционным нормам, а ряд из них требует созыва Конституционного собрания или полноценного референдума, как это указано в статье 135.

В связи с этим правозащитники требуют, чтобы парламент отклонил законопроект о поправке, который депутаты приняли 10 марта во втором чтении. ЦИК, по мнению правозащитников, должен отказаться от проведения "общероссийского голосования", запланированного на 22 апреля, а силовые структуры - "дать оценку нарушениям законности". Судей Конституционного суда призывают отказать президенту в принятии обращения о поправке, юристов - дать публичную оценку изменениям. Гражданам России рекомендуют протестовать и голосовать против принятия закона.