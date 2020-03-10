Степень готовности системы здравоохранения Эстонии повышена до первого уровня
Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до певрого уровня для подготовки к возможному распространению коронавируса. Повышение готовности означает, что машины скорой помощи и больницы начали пополнять запасы и расширять возможности тестирования на коронавирус, сообщила пресс-служба департамента.
«В Департаменте здоровья было проведено более 350 тестов на коронавирус COVID-19 и было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Хотя пока подтверждено лишь несколько случаев, которые были завезены в Эстонию, мы должны быть готовы к распространению заболевания среди населения. В последние недели мы еще больше повысили степень готовности системы здравоохранения и учреждений. Мы благодарим всех людей, которые ответственно следуют рекомендациям Департамента здоровья, тем самым поддерживая свое здоровье и здоровье других людей. Мы особенно должны заботиться о близких пожилого возраста и воздерживаться от встречи с ними», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Исходя из первого уровня готовности здравоохранения задействованы дополнительные бригады скорой помощи для обслуживания вызовов, связанных с подозрением на COVID-19. Также был проведен инструктаж сотрудников скорой помощи и больниц по использованию имеющихся средств индивидуальной защиты.
«Всем больницам было дано руководство по работе с пациентом, у которого может быть COVID-19. Департамент здоровья проверил наличие средств индивидуальной защиты для всех больниц и машин скорой помощи, мы подписали контракт с эстонским производителем на пополнение запасов респираторов, и мы участвуем в совместных закупках средств индивидуальной защиты в государствах-членах Европейского Союза. В настоящий момент к уже имеющийся лаборатории Департамента здоровья создаются возможности тестирования COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку на тестирование и как можно скорее обнаружить новые случаи заболевания», – сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.
Возможности тестирования COVID-19 появятся в Северо-Эстонской Региональной больнице, Клиникуме Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице. На данный момент возможность выявления COVID-19 есть у лаборатории Департамента здоровья и SYNLAB.
«По нашим оценкам, количество коек, включая кровати для интенсивной терапии в больницах, будет достаточным для борьбы с возможным распространением коронавируса среди населения. По мере увеличения числа пациентов может быть реализован следующий уровень готовности, который позволяет ограничить доступность плановой помощи и тем самым увеличить возможности больниц», – добавила Мерике Юрило.
Кроме того, Департаменту лекарственных средств было поручено в сотрудничестве с Департаментом здоровья и больничной кассой определить потребности в критических лекарственных средствах и представить предложения о создании дополнительных запасов лекарственных средств.
В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:
- уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;
- уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;
- уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.
По данным Департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность ограниченного распространения заболевания на месте составляет от средней до высокой, а вероятность распространения заболевания локально мала.
Необходимо соблюдать ежедневные правила гигиены – мыть руки и избегать контакта с людьми у которых есть респираторные заболевания. После возвращения из зоны риска следует следить за состоянием здоровья в течение 14 дней.
В случае повышенной температуры, кашля или затрудненного дыхания необходимо немедленно позвонить семейному врачу или позвонить на номер консультации семейных врачей 1220, при необходимости вызвать скорую помощь. Коронавирус стоит заподозрить, если вы недавно вернулись из региона риска и у вас есть характерные для этого заболевания симптомы. Дополнительная информация: https://www.terviseamet.ee/ru