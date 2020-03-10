Степень готовности системы здравоохранения Эстонии повышена до первого уровня

«В Департаменте здоровья было проведено более 350 тестов на коронавирус COVID-19 и было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Хотя пока подтверждено лишь несколько случаев, которые были завезены в Эстонию, мы должны быть готовы к распространению заболевания среди населения. В последние недели мы еще больше повысили степень готовности системы здравоохранения и учреждений. Мы благодарим всех людей, которые ответственно следуют рекомендациям Департамента здоровья, тем самым поддерживая свое здоровье и здоровье других людей. Мы особенно должны заботиться о близких пожилого возраста и воздерживаться от встречи с ними», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Исходя из первого уровня готовности здравоохранения задействованы дополнительные бригады скорой помощи для обслуживания вызовов, связанных с подозрением на COVID-19. Также был проведен инструктаж сотрудников скорой помощи и больниц по использованию имеющихся средств индивидуальной защиты.

«Всем больницам было дано руководство по работе с пациентом, у которого может быть COVID-19. Департамент здоровья проверил наличие средств индивидуальной защиты для всех больниц и машин скорой помощи, мы подписали контракт с эстонским производителем на пополнение запасов респираторов, и мы участвуем в совместных закупках средств индивидуальной защиты в государствах-членах Европейского Союза. В настоящий момент к уже имеющийся лаборатории Департамента здоровья создаются возможности тестирования COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку на тестирование и как можно скорее обнаружить новые случаи заболевания», – сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.

Возможности тестирования COVID-19 появятся в Северо-Эстонской Региональной больнице, Клиникуме Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице. На данный момент возможность выявления COVID-19 есть у лаборатории Департамента здоровья и SYNLAB.

«По нашим оценкам, количество коек, включая кровати для интенсивной терапии в больницах, будет достаточным для борьбы с возможным распространением коронавируса среди населения. По мере увеличения числа пациентов может быть реализован следующий уровень готовности, который позволяет ограничить доступность плановой помощи и тем самым увеличить возможности больниц», – добавила Мерике Юрило.

Кроме того, Департаменту лекарственных средств было поручено в сотрудничестве с Департаментом здоровья и больничной кассой определить потребности в критических лекарственных средствах и представить предложения о создании дополнительных запасов лекарственных средств.

В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:

уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;

уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;

уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.

По данным Департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность ограниченного распространения заболевания на месте составляет от средней до высокой, а вероятность распространения заболевания локально мала.

Необходимо соблюдать ежедневные правила гигиены – мыть руки и избегать контакта с людьми у которых есть респираторные заболевания. После возвращения из зоны риска следует следить за состоянием здоровья в течение 14 дней.