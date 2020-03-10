Страны Европы установили новые ограничения в борьбе с коронавирусом

Австрия призвала своих граждан не ездить в Италию, а путешественники из Италии смогут въехать в Австрию только в том случае, если предъявят медицинский сертификат, подтверждающий их здоровье, или согласятся на 14-дневный карантин после пересечения границы.

В Австрии также запрещены мероприятия с высокой посещаемостью, а австрийские университеты временно перейдут на электронное обучение.

Мальта полностью запретила пассажирское сообщение с Италией, а Сербия ввела запрет на въезд путешественников из Италии.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли сам отправил себя на карантин после визита в Италию в выходные дни. Он продолжит выполнять свои обязанности из резиденции в Брюсселе.

Новый коронавирус уже был обнаружен во всех 27 государствах-членах Европейского союза, и сегодня лидеры блока во время видео-конференции будут обсуждать совместные шаги по ограничению распространения вируса.

Распространение нового вируса оказало существенное влияние также на работу авиакомпаний.

Дания наложила запрет на приземление на своей территории самолетов из наиболее затронутых вирусом регионов, включая несколько районов Италии.

Испания сегодня объявила, что на две недели прекращает прямое авиасообщение с Италией.

Британская национальная авиакомпания "British Airways" приостановила полеты в Италию и из этой страны, где после заражения "Covid-19" умерли уже более 460 человек.

Ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair" со среды приостановила все внутренние рейсы по Италии, а с пятницы перестанет летать также в Италию и из этой страны. Данные ограничения будут в силе до 8 апреля.

Авиакомпания "Austrian Airlines" приостановила полеты в итальянские города Венецию, Милан и Болонью.

Норвежская бюджетная авиакомпания "Norwegian" с сегодняшнего дня до июня отменила около 3000 полетов или 15% своих рейсов.

Германия сегодня объявила, что "Covid-19" затронул все 16 федеральных земель.

Число подтвержденных случаев заражения "Covid-19" в Швейцарии сегодня выросло до 476, увеличившись за один день на 52%.