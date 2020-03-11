ФОТО ⟩ Каким должен быть фартук на белой кухне?

Вариантов множество: в тон кухне или контрастный, одного оттенка со столешницей, из стекла или камня — Houzz предлагает посмотреть примеры из реальных проектов.
Графитовая стена
Стена этой кухни над рабочей поверхностью покрыта грифельной краской — здесь можно оставлять записи рецептов и дружеские послания. Шкафы для хранения установлены только в нижнем ярусе, но зато во всю ширину комнаты.
Обои на фартуке
Чтобы сохранить в кухне-гостиной парадное настроение, стену над столешницей оклеили обоями. Орнамент напоминает гипсовую лепнину, но на деле это - печать на холсте с пропиткой, которая легко моется.
Вставка с орнаментом
Посмотрите, как смотрится: простую белую плитку удачно соединили с яркой, цветной, да еще и с орнаментом.
Мрамор с прожилками
Лаконичные белые шкафы — идеальный фон для этого фартука из мрамора статуарио с красивыми жилами
Перекличка с полом
Черно-белая плитка на фартуке перекликается с аналогичной плиткой на полу в кухонной зоне.
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