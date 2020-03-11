ФОТО ⟩ Каким должен быть фартук на белой кухне?

Графитовая стена

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Стена этой кухни над рабочей поверхностью покрыта грифельной краской — здесь можно оставлять записи рецептов и дружеские послания. Шкафы для хранения установлены только в нижнем ярусе, но зато во всю ширину комнаты.

Обои на фартуке

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Чтобы сохранить в кухне-гостиной парадное настроение, стену над столешницей оклеили обоями. Орнамент напоминает гипсовую лепнину, но на деле это - печать на холсте с пропиткой, которая легко моется.

Вставка с орнаментом

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Посмотрите, как смотрится: простую белую плитку удачно соединили с яркой, цветной, да еще и с орнаментом.

Мрамор с прожилками

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Лаконичные белые шкафы — идеальный фон для этого фартука из мрамора статуарио с красивыми жилами

Перекличка с полом

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Черно-белая плитка на фартуке перекликается с аналогичной плиткой на полу в кухонной зоне.