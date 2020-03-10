Департамент здоровья рекомендует перенести международные мероприятия на второе полугодие

Об этом BNS во вторник вечером сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что департамент в своем решении исходит из эпидемиологической ситуации в мире, в Европейском Союзе и в Эстонии.

По словам советника департамента здоровья Карены Лейгер, нынешние темпы распространения коронавируса в странах Европы указывают на то, что международные мероприятия могут способствовать распространению вируса.

«В первую очередь к ним относятся те мероприятия, в которых могут принять участие люди из стран, входящих в зоны риска по коронавирусу», - сказала Лейгер, по словам которой в период распространения инфекционных заболеваний крупные публичные мероприятия в первую очередь должны избегать люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями люди. - И ни в коем случае в публичных мероприятиях не должны участвовать те, у кого имеются симптомы того или иного заболевания».

В соответствии с инструкцией департамента здоровья о проведении публичных мероприятий, устроители местных мероприятий должны обеспечить присутствие на них как медицинского персонала, так и наличие персональных средств защиты для обслуживающего персонала — защитных масок, перчаток и дезинфицирующих средств. При необходимости должны быть обеспечены также приборы для измерения температуры тела лиц с подозрением на инфекцию, обустроены места для временной изоляции заболевшего и его медицинского осмотра до того, как его отправят в лечебное учреждение или домой.

Необходимо также соответствующим образом оборудовать места общего пользования — туалеты, раздевалки, фойе, коридоры, спортивные и сценические площадки.

Учитывая оценку уровня риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на сегодняшний день департамент здоровья считает регионами риска Китайскую Народную Республику, Италию, Иран и Южную Корею.

Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже наличествуют симптомы. До появления кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания анализ с большой долей вероятности покажет ложнонегативный результат.

Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо по телефону проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других.

Людям, ожидающим результатов анализа на коронавирус, и тем, чьи анализы дали положительный результат, необходимо оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.