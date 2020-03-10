Аптечная реформа: вопрос с аптеками может остаться нерешенным в двух населенных пунктах

На сегодня официально таких аптек осталось всего 11, и у большинства есть надежда на скорое решение вопроса.

"На самом деле, на сегодняшний день, как мы выяснили на собрании, у нас только два места, по поводу которых стоит беспокоиться", - считает председатель правления Эстонской палаты провизоров Юлле Ребане.