Вт, 10.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Аптечная реформа: вопрос с аптеками может остаться нерешенным в двух населенных пунктах

Аптечная реформа: вопрос с аптеками может остаться нерешенным в двух населенных пунктах

Аптека. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Число региональных аптек, не готовых к реформе, снижается. Еще недавно говорили о том, что десятки населенных пунктов рискуют с 1 апреля остаться без аптек, поскольку новые владельцы-провизоры до сих пор не найдены, передает Rus.ERR.

На сегодня официально таких аптек осталось всего 11, и у большинства есть надежда на скорое решение вопроса.

"На самом деле, на сегодняшний день, как мы выяснили на собрании, у нас только два места, по поводу которых стоит беспокоиться", - считает председатель правления Эстонской палаты провизоров Юлле Ребане.

Это два населенных пункта - Рыгу и район Кохтла-Ярве Ору, который географически отделен от города и находится за Йыхви. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ