Ср, 11.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейтинги партий: поддержка оппозиции упала до рекордно низкой отметки
1

Рейтинги партий: поддержка оппозиции упала до рекордно низкой отметки

Рийгикогу.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партию реформ по-прежнему поддерживает большинство опрошенных, но в то же время поддержка оппозиционных партий снизилась до рекордно низкой отметки.

Согласно опросам, проведенным в период с 10 февраля по 9 марта, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 31,6% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 21,9% опрошенных.

Поддержка Консервативной народной партии составляет 17,3%. За ней  расположилась Социал-демократическая партия (7,9%). ЗаПартию "Ээсти 200" проголосовать готовы 8,3 процента людей.  "Отечество" поддерживает 6,4% респондентов. Зеленых поддерживает 2,6 процента людей.

Правящую коалицию поддерживает 45,6 процента опрошенных, а оппозицию 40,3%.

В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ