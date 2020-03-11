Рейтинги партий: поддержка оппозиции упала до рекордно низкой отметки

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партию реформ по-прежнему поддерживает большинство опрошенных, но в то же время поддержка оппозиционных партий снизилась до рекордно низкой отметки.
Согласно опросам, проведенным в период с 10 февраля по 9 марта, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 31,6% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 21,9% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии составляет 17,3%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,9%). ЗаПартию "Ээсти 200" проголосовать готовы 8,3 процента людей. "Отечество" поддерживает 6,4% респондентов. Зеленых поддерживает 2,6 процента людей.
Правящую коалицию поддерживает 45,6 процента опрошенных, а оппозицию 40,3%.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.