Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой мере нам удастся свести к минимуму его последствия и пережить кризис, считает министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, а предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.
По словам министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу, однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.