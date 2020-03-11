Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, а предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.