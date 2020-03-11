Ср, 11.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
1

Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

Министр финансов Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой мере нам удастся свести к минимуму его последствия и пережить кризис, считает министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, а предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

По словам министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу, однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ