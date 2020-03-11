В Токио уточнили возможный срок проведения Олимпиады в случае ее отмены

По его мнению, другие варианты, например, проведение Игр без зрителей или полная их отмена, будут иметь серьезные финансовые последствия. «Я не думаю, что Игры могут быть отменены. Это будет перенос», — заявил Такахаши, ответив, что только права американского телевидения дают Международному олимпийскому комитету (МОК) огромную сумму.

Ранее в марте финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио. Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов), а его ВВП может сократиться на 1,4 процента за год.