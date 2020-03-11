Ср, 11.03.2020
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Коронавирус убил чемпионат Германии и принялся за Серию А

Болельщики "Ювентуса" в защитных масках

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Немецкий хоккейный союз прекратил из-за эпидемии коронавируса чемпионат и плей.офф, а Федерация футбола Италии рассматривает вариант с досрочным прекращением чемпионата страны, передает Sports.ru.

Чемпионат Германии по хоккею досрочно завершен из-за вспышки коронавируса.

Причиной этого является запрет на проведение крупных мероприятий с участием более 1 000 зрителей.

Лига следует официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.

Из-за преждевременного окончания сезона чемпион Германии определен не будет.

Федерация футбола Италии (FIGC) рассматривает различные варианты с розыгрышем Серии А в этом сезоне из-за эпидемии коронавируса.

Если коронавирус не позволит доиграть сезон, президент FIGC Габриэле Гравина предложил три способа решить этот вопрос:

• Не выбирать чемпиона, но отобрать команды в еврокубки в соответствии с актуальной таблицей.

• Завершить сезон в соответствии с турнирной таблицей, которая сложилась на данный момент.

• Провести плей-офф за чемпионство и за вылет в Серию Б.

Все эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании исполкома 23 марта.

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