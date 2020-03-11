Коронавирус убил чемпионат Германии и принялся за Серию А

Чемпионат Германии по хоккею досрочно завершен из-за вспышки коронавируса.

Причиной этого является запрет на проведение крупных мероприятий с участием более 1 000 зрителей.

Лига следует официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.

Из-за преждевременного окончания сезона чемпион Германии определен не будет.

Федерация футбола Италии (FIGC) рассматривает различные варианты с розыгрышем Серии А в этом сезоне из-за эпидемии коронавируса.

Если коронавирус не позволит доиграть сезон, президент FIGC Габриэле Гравина предложил три способа решить этот вопрос:

• Не выбирать чемпиона, но отобрать команды в еврокубки в соответствии с актуальной таблицей.

• Завершить сезон в соответствии с турнирной таблицей, которая сложилась на данный момент.

• Провести плей-офф за чемпионство и за вылет в Серию Б.