Коронавирус убил чемпионат Германии и принялся за Серию А

Немецкий хоккейный союз прекратил из-за эпидемии коронавируса чемпионат и плей.офф, а Федерация футбола Италии рассматривает вариант с досрочным прекращением чемпионата страны, передает Sports.ru.
Чемпионат Германии по хоккею досрочно завершен из-за вспышки коронавируса.
Причиной этого является запрет на проведение крупных мероприятий с участием более 1 000 зрителей.
Лига следует официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.
Из-за преждевременного окончания сезона чемпион Германии определен не будет.
Федерация футбола Италии (FIGC) рассматривает различные варианты с розыгрышем Серии А в этом сезоне из-за эпидемии коронавируса.
Если коронавирус не позволит доиграть сезон, президент FIGC Габриэле Гравина предложил три способа решить этот вопрос:
• Не выбирать чемпиона, но отобрать команды в еврокубки в соответствии с актуальной таблицей.
• Завершить сезон в соответствии с турнирной таблицей, которая сложилась на данный момент.
• Провести плей-офф за чемпионство и за вылет в Серию Б.
Все эти варианты будут рассматриваться на следующем заседании исполкома 23 марта.