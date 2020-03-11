В Нью-Йорке арестован российский хакер, обвиняющийся в продаже краденых данных

Федеральное бюро расследований (ФБР) США называет Фирсова администратором хостинга на территории России, на котором киберпреступники могут рекламировать и продавать свои товары, в том числе похищенные персональные данные. Из документов следует, что россиянин занимался администрированием хостинга с 2013 года. По его собственным утверждениям, на этом он заработал не менее 17 млн долларов, пишет DW.com.

ФБР в рамках расследования за 700 долларов приобрело базу из более чем 3000 взломанных аккаунтов, чтобы проверить их подлинность. Среди полученных таким образом данных были имена, даты рождения и номера карточек социального страхования жителей штата Калифорния.