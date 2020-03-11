В Эстонии процент по жилищному кредиту по-прежнему намного выше, чем в Финляндии

Эстонские банки обосновывают такие большие различия в базовых ставках тем, что кредитные продукты и уровень рисков у нас отличаются от Северных стран.

По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания SEB Силле Халланг, в целом условия ипотечного кредитования в Эстонии, Швеции и Финляндии несопоставимы.

Анне Пяргма, руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank, отметила, что разница также может быть связана с тем, как изменяются процентные ставки в течение периода кредитования.