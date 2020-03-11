Ср, 11.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • В Эстонии процент по жилищному кредиту по-прежнему намного выше, чем в Финляндии

В Эстонии процент по жилищному кредиту по-прежнему намного выше, чем в Финляндии

Подписание договора. Снимок иллюстративный.

ФОТО: luciano de polo / PantherMedia / luciano de polo

Если в Эстонии средний процент по жилищному кредиту в январе составлял 2,6%, то в Финляндии всего 0,8%, а в Швеции 1,52%, выясняется из данных Европейского центрального банка, пишет Rus.ERR.

Эстонские банки обосновывают такие большие различия в базовых ставках тем, что кредитные продукты и уровень рисков у нас отличаются от Северных стран.

По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания SEB Силле Халланг,  в целом условия ипотечного кредитования в Эстонии, Швеции и Финляндии несопоставимы.

Анне Пяргма, руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank, отметила, что разница также может быть связана с тем, как изменяются процентные ставки в течение периода кредитования.

Представители банков также отмечают, что на уровень процентных ставок влияет и конкуренция на рынке.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ