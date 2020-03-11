В Эстонии процент по жилищному кредиту по-прежнему намного выше, чем в Финляндии

Если в Эстонии средний процент по жилищному кредиту в январе составлял 2,6%, то в Финляндии всего 0,8%, а в Швеции 1,52%, выясняется из данных Европейского центрального банка, пишет Rus.ERR.
Эстонские банки обосновывают такие большие различия в базовых ставках тем, что кредитные продукты и уровень рисков у нас отличаются от Северных стран.
По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания SEB Силле Халланг, в целом условия ипотечного кредитования в Эстонии, Швеции и Финляндии несопоставимы.
Анне Пяргма, руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank, отметила, что разница также может быть связана с тем, как изменяются процентные ставки в течение периода кредитования.
Представители банков также отмечают, что на уровень процентных ставок влияет и конкуренция на рынке.