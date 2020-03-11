ФОТО ⟩ Мыза Кудина: трогательная история эстонских Ромео и Джульетты

О мызе Кудлина сложено много легенд, одна из которых - об эстонских Ромео и Джульетте. Речь идет о любви садовника с мызы Кудина и юной графской дочери Ольги Мантейфель с находящейся рядом мызы Сааре. Влюбленные собирались пожениться, но родители девушки по понятным причинам были категорически против этого.

Мыза Кудина. ФОТО: KV.EE

Разбитое сердце Ольги не выдержало душевных страданий. В отчаянии она пришла на берег близлежащего озера Сааре, села в лодку, доплыла до середины озера и бросилась в воду.

Мыза Кудина. ФОТО: KV.EE

Отцу Ольги, графу Мантейфелю, удалось вытащить тело дочери из воды, но было поздно. Убитый горем граф основал у озера семейное кладбище, где после смерти Ольги хоронили и других членов семьи.

Мыза Кудина. ФОТО: KV.EE

С 1921 по 1976 годы в главном здании мызы работала школа, затем, вплоть до 1995 года, детский сад.

Мыза Кудина. ФОТО: KV.EE

Хотя первоначального здания мызы давно не существует, сохранившийся до сегодняшнего дня особняк построен в 1896 году. В начале 2000-х усадьба подверглась капитальному ремонту, и к 2005 году здание с долгой историей снова стало пригодным для жизни. Общая площадь двухэтажного дома составляет 1250 м2. В доме тринадцать комнат.

Мыза Кудина. ФОТО: KV.EE