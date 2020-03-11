"Тоттенхэм" и Моуринью бесславно вылетели из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» уступил на выезде «РБ Лейпциг» – 0:3. Лондонцам было необходимо забивать гол: в домашнем матче "Шпоры" проиграли 0:1. Немцы это прекрасно понимали и в первом тайме дважды наказывали "Тоттенхэм" - к 21-й минуте Марсель Забитцер сделал дубль и похоронил надежды лондонцев на благополучный исход противостояния. Точку в матче на 87-й минуте поставил полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг.

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич отметился покером в ответной игре с «Валенсией» (4:3, 4:1 – первый матч). Словенец стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим четыре гола в одном гостевом матче в рамках плей-офф. Словенец стал всего третьим игроком в истории после Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которому удалось забить не менее пяти голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф ЛЧ. Месси забил 6 голов в матчах с «Байером» в сезоне-2011/12, а Роналду отличился пять раз в противостоянии с «Баварией» в сезоне-2016/17.