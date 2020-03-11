В Таллинне водитель автомобиля наехал на другого водителя, перегородившего ему дорогу

Вчера в Таллинне произошло ДТП, в результате которого один человек оказался в больнице. Инцидент произошел на улице Марта в 13.20.
Мужчина 34-х лет за рулем Toyota Prius остановился посередине дороги перед Nissan Sunny, которым управлял 19-летний мужчина. Водитель Toyota вышел из машины и попытался поговорить с водителем Nissan. Второй сдал назад на несколько метров, чтобы объехать автомобиль Toyota. Но начав движение, наехал прямо на водителя Toyota, врезавшись в автомобиль.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя Toyota доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.