В Таллинне водитель автомобиля наехал на другого водителя, перегородившего ему дорогу

Мужчина 34-х лет за рулем Toyota Prius остановился посередине дороги перед Nissan Sunny, которым управлял 19-летний мужчина. Водитель Toyota вышел из машины и попытался поговорить с водителем Nissan. Второй сдал назад на несколько метров, чтобы объехать автомобиль Toyota. Но начав движение, наехал прямо на водителя Toyota, врезавшись в автомобиль.