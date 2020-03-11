Ср, 11.03.2020
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  • В Таллинне водитель автомобиля наехал на другого водителя, перегородившего ему дорогу
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В Таллинне водитель автомобиля наехал на другого водителя, перегородившего ему дорогу

Полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema

Вчера в Таллинне произошло ДТП, в результате которого один человек оказался в больнице. Инцидент произошел на улице Марта в 13.20.  

Мужчина 34-х лет за рулем Toyota Prius остановился посередине дороги перед Nissan Sunny, которым управлял 19-летний мужчина. Водитель Toyota вышел из машины и попытался поговорить с водителем Nissan. Второй сдал назад на несколько метров, чтобы объехать автомобиль Toyota. Но начав движение, наехал прямо на водителя Toyota, врезавшись в автомобиль. 

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя Toyota доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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